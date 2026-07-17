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Армия

В Белгородской области двое пострадали в результате детонации дронов ВСУ

Два мирных жителя ранены при детонации БПЛА в белгородском приграничье
Inna Varenytsia/Reuters

В Шебекино Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате детонации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в «Максе» региональный оперативный штаб.

«В городе Шебекино от детонации беспилотников пострадали двое: мужчина и женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода у обоих диагностированы акубаротравмы, и после оказания помощи они отпущены домой», — говорится в сообщении.

На месте атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля — возгорание уже ликвидировали. Также повреждены остекление многоквартирного дома и забор одного из частных домов.

15 июля в Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. По данным оперштаба, инцидент произошел в хуторе Масычево. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и спины. Его госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу. По данным местных властей, после удара ВСУ автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал ребенка на велосипеде в Белгородской области.

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