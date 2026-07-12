Беспилотник ВСУ атаковал ребенка на велосипеде в Белгородской области

В Грайвороне 13-летний мальчик на велосипеде пострадал при ударе дрона ВСУ

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 13-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, ребенка со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении. Пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

Вечером 11 июля в оперштабе Белгородской области сообщили, что в регионе три человека пострадали из-за атак ВСУ. В заявлении говорится, что в поселке Красная Яруга при взрыве FPV-дрона на территории частного дома мужчину ранило осколками в живот и спину. Из-за детонации загорелась хозяйственная постройка.

В оперштабе также рассказали, что при ударе БПЛА по служебному автомобилю у хутора Первомайский пострадали мужчина и женщина. Машина тоже повреждена. Женщину ранило в ногу осколками, а у мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины.

Ранее ВСУ ударили по скоплению людей на автозаправке в российском регионе.