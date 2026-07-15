Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

В Белгородской области мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль

В Грайворонском округе Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным оперштаба, инцидент произошел в хуторе Масычево. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и спины. Его госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу. Уточняется, что после удара ВСУ автомобиль был полностью уничтожен огнем.

До этого оперштаб сообщал о трех пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородскую область. В городе Грайворон взорвался украинский беспилотник — ранения получили женщина и мужчина. В селе Никольское под удар попал частный дом, пострадал еще один мужчина.

Ночью 15 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую и Московскую области, Краснодарский край и Крым. Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских ударных дрона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал ребенка на велосипеде в Белгородской области.