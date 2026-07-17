В Минобороны назвали число ударов по объектам ВСУ за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Вооруженные Силы России (ВС РФ) за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились в период с 11 по 17 июля высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В Минобороны добавили, что в результате налетов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической (ТЭК) инфраструктуры и склады боеприпасов, используемые в интересах украинской армии, а также места производства и хранения дронов дальнего действия и временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

До этого в Минобороны сообщили, что российские силы продолжают атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии. Так, минувшей ночью под удары ВС РФ попали порты в Одессе и Черноморске — там поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Кроме того, российские силы нанесли удар по пожарному катеру в порту Черноморск.

Ранее российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.