ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по пункту управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием ракеты Х-39 ЛМУР. Также был атакован опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением авиабомб ФАБ-500, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МО РФ.

В опубликованных министерством видеозаписях запечатлены моменты удара по пункту управления БПЛА 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в населенном пункте Краснополье Сумской области. Кроме того, зафиксировано поражение опорного пункта 115-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью трех авиабомб ФАБ-500 в населенном пункте Угроеды Сумской области, а также уничтожение пункта управления БПЛА 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в Красноподолье (ДНР) при помощи пяти авиабомб ФАБ-500.

Кроме того, в сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится о том, что российские войска атаковали киевское предприятие «Рапид», которое занимается сбором и хранением беспилотников большой и средней дальности. Также был нанесен удар по складу хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занималось производством ударных дронов типа «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100».

Ранее ВС РФ за неделю сбили почти 5 тысяч украинских дронов и 10 ракет «Фламинго».