В Минобороны подтвердили удары по двум портам на Украине

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удары российских сил попали порты в Одессе и Черноморске — там поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по пожарному катеру в порту Черноморск.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Одесской области действовала воздушная тревога. Особый режим объявили в 4:53 мск и отменили в 5:33 мск.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносили удары по целям в Киеве и Одессе. Как рассказали в Минобороны России, в ночь на 16 июля атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты портовой инфраструктуры в украинской столице и Одесской области. Кроме того, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады комплектующих для дронов.

Ранее в Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу.