Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны подтвердили удары по двум портам на Украине

МО: ВС РФ поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Черноморске
ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удары российских сил попали порты в Одессе и Черноморске — там поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по пожарному катеру в порту Черноморск.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Одесской области действовала воздушная тревога. Особый режим объявили в 4:53 мск и отменили в 5:33 мск.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносили удары по целям в Киеве и Одессе. Как рассказали в Минобороны России, в ночь на 16 июля атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты портовой инфраструктуры в украинской столице и Одесской области. Кроме того, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады комплектующих для дронов.

Ранее в Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!