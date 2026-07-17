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Взрывы вновь произошли в Дохе

В Дохе произошла вторая серия взрывов
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вторая серия взрывов раздалась в Дохе. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывы, предположительно, вызваны работой систем противовоздушной обороны, говорится в публикации.

По информации журналистов, жители города получили уведомления от министерства внутренних дел эмирата о повышении уровня угрозы безопасности. Граждан призвали оставаться в безопасных местах, следует из материала.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в центре Дубая произошли взрывы. По его информации, громкие звуки раздавались в центральной части города, где находится Trump International Hotel & Tower.

Позже власти Дубая опровергли распространенную агентством Reuters информацию о том, что в районе Даунтаун якобы были слышны взрывы. Правительство заявило, что в отношении СМИ, публикующих ложные новости или непроверенную информацию о городе, будут приняты меры в соответствии с местными и федеральными законами и нормативными актами.

Ранее Иран пригрозил ударить по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке.

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