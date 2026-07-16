Власти Дубая примут меры против СМИ, распространяющих ложные сведения об эмирате

Власти Дубая опровергли распространенную агентством Reuters информацию о том, что в районе Даунтаун якобы были слышны взрывы. Об этом сообщает правительство эмирата в соцсети X.

«Правительство подтверждает, что информация Reuters о взрывах в центре города Дубай является ложной. Власти призывают общественность и СМИ полагаться только на официальные источники для получения точной информации и избегать распространения слухов или непроверенных данных», – говорится в публикации.

Позднее в правительстве эмирата добавили, что в отношении СМИ, публикующих ложные новости или непроверенную информацию о Дубае, будут приняты меры в соответствии с местными и федеральными законами и нормативными актами.

16 июня Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что в центре Дубая произошли взрывы. По данным агентства, громкие звуки раздаются в центральной части города, где находится Trump International Hotel & Tower.

Ранее самолет из Астаны в Дубай вернули из-за ситуации на Ближнем Востоке.