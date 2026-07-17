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Армия

Глава ДНР рассказал о ситуации в Славянске

Пушилин: ВСУ укрепляют позиции в Славянске
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепляют позиции в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», — сказал глава региона.

Накануне заместитель командира инженерно-саперного полка с позывным «Гагарин» сообщил, что операторы беспилотных летательных аппаратов группировки российских войск «Запад», работающие в Красном Лимане, уже добрались дронами до окрестностей Славянска и начали в него заходить. По словам военнослужащего, основные усилия российских сил сейчас направлены на сковывание движения украинских войск с помощью дронов.

В этот же день Пушилин заявил, что российские войска вплотную подошли к позициям ВСУ в Славянске. На фоне приближения российских сил в этот город переброшены подразделения штурмового полка «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые могут использоваться как заградотряды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

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