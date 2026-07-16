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Армия

Российские операторы БПЛА начали заходить в Славянск

МО: операторы БПЛА ВС РФ добрались до Славянска и начали в него заходить
Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки российских войск «Запад», работающие в Красном Лимане, уже добрались дронами до окрестностей Славянска и начали в него заходить. Об этом сообщил заместитель командира инженерно-саперного полка позывным «Гагарин» на видео, распространенном Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, основные усилия российских сил сейчас направлены на сковывание движения украинских войск с помощью беспилотников, на затягивание штурмовых подразделений, а также на отход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем минирования дорог.

«Гагарин» добавил, что в окрестностях Славянска украинские военнослужащие подготовили дороги, прикрыли их сетями.

«Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — поделился замкомандира.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ на Cлавянском направлении.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

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