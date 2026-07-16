США вновь начали бить по Ирану

Американские военные в четверг снова нанесли удары по целям на территории Ирана. Об этом сообщили в Центральном командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

«В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) войска США начали новую серию ударов по Ирану», — говорится в сообщении.

Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала, сообщили в ВС США.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

Министерство иностранных дел Исламской Республики позже заявило, что Соединенные Штаты предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий.

Ранее Иран ударил по американским объектам на военной базе в Бахрейне.