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Армия

Иран ударил по американским объектам на военной базе в Бахрейне

Иран заявил о нанесении ударов по объектам США на военной базе в Бахрейне
Vahid Salemi/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по военным объектам США на базе Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство Fars в Telegram-канале.

«Корпус морской пехоты КСИР... во время сокрушительного удара по американской базе Шейх Иса в Бахрейне полностью уничтожил радар обнаружения и управления с воздуха и насосную станцию топливных баков вражеских истребителей-агрессоров», — передает агентство заявление иранской армии.

В армии Ирана добавили, что эти удары являются ответом на атаки США на детскую онкологическую больницу и завод по производству воды для паломников в Кербеле в приграничном районе провинции Илам.

Ночью центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американская авиация нанесла удар по танкеру Belma под флагом Кюрасао в Персидском заливе, который следовал к берегам иранского острова Харк.

Ранее КСИР ударил по скоплению солдат США в Кувейте.

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