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Армия

ВС РФ держат контроль над единственной насыпной переправой ВСУ через Северский Донец

ВС России контролируют единственную насыпную переправу ВСУ за Красным Лиманом
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России контролируют единственную оставшуюся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) насыпную переправу через реку Северский Донец за Красным Лиманом в ДНР. Об этом сообщил замкомандира инженерно-саперного полка с позывным Гагарин, передает РИА Новости.

«Они стали к нам слишком близко, эти переправы, и поэтому противник перестал предпринимать попытки по их восстановлению, уперся в одну переправу, которую мы контролируем», — сказал он.

По словам военного, российские войска не позволяют противнику восстановить переправу. Несмотря на потери в живой силе и технике, ВСУ не оставляют усилий завершить свою работу.

5 июля Минобороны РФ также сообщало об уничтожении насыпной переправы через Северский Донец. По данным ведомства, авиационный удар был нанесен с целью сорвать ротацию личного состава ВСУ, а также нарушить снабжение украинских подразделений вооружением.

До этого офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтер сообщил, что подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Ранее ВСУ отступили с северной части берега Северского Донца под Святогорском.

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