ВСУ отступили с северной части берега Северского Донца под Святогорском

Эксперт Марочко: ВСУ отступили с северной части берега Северского Донца в ДНР

Украинские подразделения отошли от северного участка береговой линии реки Северский Донец в районе Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение российских войск наблюдается именно на этом направлении.

«Касаемо населенного пункта Татьяновка (село расположено примерно в 5 км восточнее Святогорска. — прим. ред.), то здесь наши военнослужащие расширили зону контроля вдоль береговой линии Северского Донца в северо-восточном направлении. <…> Противник полностью покинул северную часть береговой линии Северского Донца», — отметил эксперт.

Эксперт ранее сообщил, что российские подразделения почти полностью выбили ВСУ из Татьяновки, расположенной на северном берегу Северского Донца под Святогорском.

До этого российские подразделения, расширив линию контроля, продвинулись и приблизились к населенному пункту Пришиб под Святогорском в ДНР.

Ранее ВС РФ прорвали мощный укрепленный узел украинских войск в ДНР.