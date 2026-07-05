Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтер.

По словам военнослужащего, украинские силы прибегают к такой тактике из-за отсутствия подготовленных оборонительных сооружений. Он также утверждает, что подразделения ВСУ практически не оказывают сопротивления в стрелковых боях, а их фортификационные позиции не выдерживают ударов российской артиллерии и беспилотников.

Источники агентства сообщали, что 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет значительные потери на Добропольском направлении. По данным агентства, это связано с неподготовленностью укреплений, а основные потери личному составу наносят артиллерийские удары и ударные беспилотники.

Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районах Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистические маршруты ВСУ.

Ранее Путин рассказал об успехах российских военных у Доброполья в ДНР