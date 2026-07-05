Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ

Воздушно-космические силы России уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, авиационный удар был нанесен с целью сорвать ротацию личного состава ВСУ, а также нарушить снабжение украинских подразделений вооружением.

В Минобороны уточнили, что в результате удара насыпная переправа через Северский Донец была уничтожена.

До этого офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтер сообщил, что подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы замедлить продвижение российских войск.

По словам военнослужащего, украинские силы прибегают к такой тактике из-за отсутствия подготовленных оборонительных сооружений. Он также заявил, что подразделения ВСУ практически не оказывают сопротивления в стрелковых боях, а их фортификационные позиции не выдерживают ударов российской артиллерии и беспилотников.

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