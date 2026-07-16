Российский беспилотник поразил сухогруз в Черном море и попал на видео

Российский дрон «Герань-2» поразил судно, которое перевозило груз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порт Черноморск Одесской области. Видеозапись удара опубликовало Минобороны России в «Максе».

Инцидент произошел в Черном море. Видео снято на камеру беспилотника. На кадрах видно, как «Герань» влетает в кормовую часть сухогруза.

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотников и склады комплектующих БПЛА, а в Одесской области — объекты хранения горюче-смазочных материалов, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. Российские войска наносят удары по целям в Киеве и Одессе уже несколько дней подряд.

15 июля военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что удары Вооруженных сил России по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу Украины. Он пояснил, что Киев использует мощности портовых заводов для сборки беспилотных летательных аппаратов и ремонта военной техники.

Ранее появились кадры из Одессы после ударов российских войск.