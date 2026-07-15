Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

Эксперт объяснил, зачем ВС РФ наносят удары по Одессе и Черноморску

Военэксперт Анпилогов: ВС РФ ударами по Одессе нарушают логистику ВСУ
David Goldman/AP

Удары Вооруженных сил (ВС) России по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу (ВПК) противника. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что Киев использует мощности портовых заводов для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонта военной техники.

«Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», — отметил аналитик.

Иными словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы, добавил он.

15 июля Минобороны РФ заявило о серии ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии. Как произошедшее оценивают эксперты и что пишут военные корреспонденты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали освободить Одессу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!