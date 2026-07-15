Эксперт объяснил, зачем ВС РФ наносят удары по Одессе и Черноморску

Удары Вооруженных сил (ВС) России по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу (ВПК) противника. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что Киев использует мощности портовых заводов для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонта военной техники.

«Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», — отметил аналитик.

Иными словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы, добавил он.

15 июля Минобороны РФ заявило о серии ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии. Как произошедшее оценивают эксперты и что пишут военные корреспонденты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали освободить Одессу.