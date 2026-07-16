Места сборки и хранения БПЛА: раскрыты цели ночных ударов по Киеву и Одесской области

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и портам в Одессе

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотников и склады комплектующих БПЛА, а в Одесской области — объекты хранения горюче-смазочных материалов, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. Российские войска наносят удары по целям в Киеве и Одессе уже несколько дней подряд.

Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по целям в Киеве и Одесской области, поразив предприятия военной промышленности и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

По целям в Киеве удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а в Одесской области — оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

По каким целям били в Киеве?

По данным Минобороны РФ, в Киеве были нанесены удары по объектам логистической компании ПАО «Рапид», где собирали ударные БПЛА большой и средней дальности, а также хранили иностранные комплектующие (агрегаты) для их производства.

Кроме того были поражены склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где также велась сборка и хранение ударных беспилотников большой дальности АН-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100», и хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

Украинское издание «Страна.ua» пишет о масштабном пожаре на левом берегу Киева после ночных ударов ВС РФ. По данным сервиса отслеживания пожаров NASA FIRMS, возгорание фиксируется в районе Дарницкого района.

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Дарницком районе был поражен завод железобетонных конструкций, выпускающий фортификационные сооружения. В этом же районе расположен машиностроительный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией железнодорожных вагонов.

Предварительно, в зону поражения также попали военный комиссариат Дарницкого района и расположенная рядом АЗС. Кроме того, в этом районе сосредоточено множество складов, ремонтных и производственных цехов, задействованных в интересах ВСУ.

Также украинские СМИ сообщают о пожаре в Святошинском районе Киева.

По каким целям ударили в Одессе?

В Одесской области ударами ВС РФ были поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

В порту «Одесса» также были поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Российские войска также поразили сухогруз на переходе в порт «Черноморск», осуществлявший доставку грузов для ВСУ, и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.

Украинские Telegram-каналы заявляют о пожаре на топливной базе в селе Визирка в Одесской области, который начался после удара ВС РФ.

Кроме Одессы и Киева удары были зафиксированы ночью в Харьковской и Сумской областях.

Новая тактика

Российские войска уже на протяжении нескольких дней наносят удары по целям в Киеве и Одесской области.

В ночь на 12 июля, российские военные уже наносили групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Тогда, по информации Минобороны, были поражены суда и инфраструктура портовых комплексов.

Утром 14 июля Минобороны сообщило, что в ходе ночного удара в Одесской области был поражен порт Южный, через который, по данным ведомства, осуществлялась разгрузка горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Сообщалось об уничтожении семи резервуаров с топливом. Кроме того, удары были нанесены по сухогрузу, перевозившему военные грузы, а также по танкеру, следовавшему из порта Черноморск в Одессу.

Накануне 15 июля ВС РФ также атаковали украинские порты и суда, которые, по данным военного ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, в порту Одессы были поражены два сухогруза с военными грузами, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что удары наносятся исключительно по военным объектам, объектам энергетики и связанной с ними инфраструктуре Украины.