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Армия

Появились кадры из Одессы после ударов российских войск

Появились кадры мощного пожара в промзоне Одессы

Появились кадры мощного пожара в промышленной зоне Одессы после ударов российских войск. Видео и фотографии опубликовал RT в Telegram-канале.

«Предположительно, горят резервуары с ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим. ред.) в порту», — говорится в сообщении.

Утром 14 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по Украине.

Также в ведомстве сообщили, что силы РФ нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, поразили сухогруз и танкер.

Позднее в оборонном ведомстве сообщили, чтоо рссийские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов ВПК в Киеве и под Одессой.

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