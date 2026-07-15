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На площади Тегерана появилась провокационная фреска с Трампом в гробу

В Тегеране на главной площади появилась фреска с Трампом в гробу
iribnews/X

На площади Энгелаб в центре столицы Ирана появилась фреска, на которой президент США Дональд Трамп изображен лежащим в гробу. Об этом сообщил Telegram-канал Iribnews.

На фотографиях заметно, что фреска довольно внушительных размеров. Она натянута на здание, имеющее форму клина, и обращена к крупной транспортной развязке, на которой заметно довольно большое количество машин. На изображении американский лидер находится внутри гроба. Сам гроб расписан различными фразами.

Появление инсталляции связано с обострения военно-политической напряженности между Ираном и США, а также с тем, что представители иранского консервативного лагеря активизировали призывы к мести в связи с ликвидацией бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

До этого в Германии перекрыли дороги из-за протестов против проведения федерального съезда партии «Альтернатива для Германии». Инцедент произошел в городе Эрфурте.

Ранее Израиль предупредил США о новом плане Ирана ликвидировать Трампа.

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