СМИ сообщили об истощенных запасах американских вооружений

CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены

Запасы ключевых американских вооружений все еще истощены, Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя военного ведомства США.

По его словам, Пентагон активно ищет и внедряет наилучшие американские инновации, чтобы обеспечить масштабное производство и повысить устойчивость цепочек поставок.

По данным CNN, если Соединенные Штаты продолжат наносить удары по Ирану, давление на американский оборонный комплекс возрастет еще сильнее.

В июне сообщалось, что американский автогигант General Motors ведет переговоры с оборонной корпорацией Lockheed Martin о производстве деталей для вооружений. По их информации, GM планирует выпускать компоненты, которые помогут Lockheed Martin нарастить выпуск боеприпасов.

Ожидается, что партнерство усилит оборонное крыло General Motors, возобновившее деятельность около десятилетия назад и сосредоточенное на выпуске боевых машин пехоты.

Ранее аналитик объяснил планы США по выпуску ракет на автозаводах.