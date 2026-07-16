Европейская страна определила дату начала поставок на Украину баллистических ракет

Великобритания хочет начать поставки баллистических ракет Украине в 2027 году, контракты на их разработку уже подписаны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что поставки начнутся не раньше декабря следующего года.

Агентство отмечает, что уходящий с поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить об этих планах во время визита в Киев 16 июля.

Первоначально проект Nightfall предполагал дальность более 600 км, боеголовку весом 300 кг и стоимость менее $674 тыс., без учета боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку. После получения отзывов от представителей отрасли эти показатели были уменьшены до дальности 500 км, боевой части весом 200 кг и максимальной стоимости в $1 млн за ракету.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. В частности, французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит лицензию на производство французского оружия, в том числе высокоточных ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет ASTER 30.

Ранее США пообещали передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot.