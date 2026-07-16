Стало известно об обмене телами военнослужащих России и Украины

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, российская сторона отдала Украине 501 тело.

«На Родину вернули 31 тело наших Героев», — уточнил Коц.

На момент публикации официального подтверждения этой информации не поступало.

В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов.

В июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских бойцов. В частности, 26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Лантратова планирует вернуть российских военных из «теневого плена».