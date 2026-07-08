Лантратова планирует вернуть российских военных из «теневого плена»

Россия ведет переговоры по возвращению с территории Украины военных, находящихся в так называемом «теневом плену». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что есть российские военные, которые находятся в «официальном плену», где их посещают представители Красного Креста, а международные омбудсмены следят за их содержанием. Но есть и другие пленные, которые находятся в совсем иных условиях.

«Есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что там происходит. Конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее «теневой плен»», — объяснила она.

Лантратова сообщила, что у нее списки военных, которых находятся в «теневом плену», в данный момент ведутся переговоры по возвращению их домой.

В этот же день омбудсмен сообщила, что ближайшее время будут начаты новые обмены военнопленными между российской и украинской стороной.

Ранее Мирошник рассказал об обмене телами военных между Россией и Украиной.