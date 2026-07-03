Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат утверждает, что это реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни на Украине, ни в Бельгии.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Красный крест нашел в плену на Украине свыше 1,7 тысячи бойцов, более тысячи из них уже возвращены в Россию.

До этого уполномоченный по правам человека в России заявила, что между Москвой и Киевом в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, из-за соображений безопасности и для достижения результата невозможно заранее назвать даты и другие детали.

Ранее список из тысячи российских военнопленных передали Украине.