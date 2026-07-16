Пенсионер спас двух раненых солдат в Константиновке

76-летний житель Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) спас двух раненых российских военных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он укрывал их в своем подвале, передает RT.

Пенсионер рассказал, что вместе с близкими и другими жителями города кормил военнослужащих и доставлял им воду. Все это происходило под атаки вражеских беспилотников. В один из таких прилетов мужчина сам получил ранение — врачи насчитали в его теле 46 осколков.

Кроме того, житель Константиновки сумел увести у ВСУ 240 литров бензина.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в ДНР. По его словам, взятие этого города, который украинские войска буквально превратили в крепость, нарушает снабжение ВСУ, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

12 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разрушения в Константиновке очень серьезные, но окончательную оценку дадут специалисты после разминирования территории города.

Ранее Минобороны показало кадры уникальной операции по эвакуации жителей Константиновки.