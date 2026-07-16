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Армия

Российские военные начали заходить в Славянск

Группировка ВС РФ из Красного Лимана начала заходить на окраины Славянска
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения российской армии из Красного Лимана начали заходить в Славянск. Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин, пишет «Российская газета».

Как уточняется, что там войска противника подготовили для себя дороги, прикрыв их антидроновыми сетями.

«Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — сказал он.

16 глава Донецкой народной республики (ДНР( Денис Пушилин рассказал, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении.

В начале июня стало известно, что бойцы «Южной» группировки войск вели бои в Николаевке в ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

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