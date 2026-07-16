СК возбудил уголовное дело после гибели главного инженера ЗАЭС

СК завел дело о теракте после гибели инженера ЗАЭС во время атаки беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции и его водителя в результате атаки беспилотника. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Теракт»).

Днем 15 июля беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС, в котором находился главный инженер станции Александр Яковлев. В результате удара специалист, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, погиб вместе с водителем. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия Киева: он подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, трагедия произошла в результате «прямого поощрения западными странами действий Киева по наращиванию террористических актов» — только за последние два месяца были убиты 13 человек и ранены 48. Это создает «реальную угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», предупредил он.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.