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Гендиректор МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС и атаки на станцию

Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции
Albert Otti/Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар Вооруженных сил Украины, в ходе которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев. Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в социальной сети X.

В публикации говорится, что Россия проинформировала Агентство о гибели Яковлева в результате атаки украинского дрона вблизи станции. Гросси осудил «этот инцидент», назвав его недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, что создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

Глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению любых ударов по ядерным объектам и их персоналу.

15 июля сообщалось, что Яковлев был убит в ходе удара беспилотника по его служебному автомобилю. Вместе с ним погиб водитель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генерального директора МАГАТЭ обратить внимание на убийство главного инженера ЗАЭС.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

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