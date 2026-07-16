Стало известно о планах России и Украины обменяться телами погибших военнослужащих

Россия и Украина 16 июля проведут процедуру обмена телами погибших военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Другие подробности, включая количество тел для обмена, собеседник агентства не уточнил.

3 июля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник сообщил, что Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов.

В июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских бойцов. В частности, 26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Ранее Лантратова сообщала, что обмен военными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.