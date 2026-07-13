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Политика

Лантратова анонсировала новый этап обмена пленными с Украиной

Лантратова: новый обмен пленными с Украиной состоится скоро
Алексей Смагин/РИА Новости

Российский омбудсмен Яна Лантратова анонсировала новый этап обмена пленными с Украиной, который состоится в скором времени. Однако точных сроков она не назвала, передает ТАСС.

«Одно могу сказать, что это [обмен пленными] будет скоро. А не раскрываем дату из-за двух причин: первое — чтобы не сорвать, второе — чтобы не обнадежить и ни в коем случае не разочаровать семьи, которые ждут своих родных и близких. Это очень тонкий момент», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.

8 июля Лантратова рассказала, что Россия ведет переговоры по возвращению с территории Украины военных, находящихся в так называемом «теневом плену». Она пояснила, что есть российские военные, которые находятся в «официальном плену», где их посещают представители Красного Креста, а международные омбудсмены следят за их содержанием. Но есть и другие пленные, которые находятся в совсем иных условиях.

Омбудсмен добавила, что у нее есть списки военных, которых находятся в «теневом плену», в данный момент ведутся переговоры по возвращению их домой.

Ранее Мирошник рассказал об обмене телами военных между Россией и Украиной.

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