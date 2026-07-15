В МО РФ назвали количество сбитых над Россией дронов

МО РФ: над регионами России за ночь сбили 93 украинских дрона

За минувшую ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за сутки на подлете к столице были уничтожены 25 бспилотников.

13 июля общее количество дронов, пытавшихся атаковать столицу, составило 35.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ФСБ опубликовала видео склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.