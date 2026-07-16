Военных США старше 30 лет обязали ежегодно сдавать тест на уровень тестостерона

Американским военным старше 30 лет будут ежегодно проверять уровень тестостерона. Об этом в видеобращении в социальной сети X заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По словам главы Пентагона, новая программа скрининга дефицита тестостерона предназначена, чтобы убедиться в нормальном уровне тестостерона для работы на пределе возможностей. Поэтому военнослужащие старше 30 лет будут ежегодно проходить такое тестирование.

Хегсет отметил, что если по результатам обследования военнослужащему все же будет назначено лечение, то решение о прохождении заместительной терапии тестостероном будут принимать сами бойцы.

9 июля доктор наук, профессор, врач-уролог, андролог, онколог Александр Дзидзария предупредил, что чамостоятельно ставить себе уколы тестостерона без медицинского контроля очень опасно — это грозит серьезными последствиями для здоровья, устранять которые придется на операционном столе.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что у современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30–40 лет назад. Это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса, подчеркнула врач.

Ранее врач рассказал о главных причинах проблем с мужским здоровьем.