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Общество

Врач рассказал о главных причинах проблем с мужским здоровьем

Врач Барсуков: ожирение является главной причиной проблем с мужским здоровьем
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение и хронический дефицит сна являются основными причинами проблем с мужским здоровьем, в том числе глобального падения уровня мужских гормонов. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ Илья Барсуков.

По его словам, абдоминальное ожирение подавляет синтез мужских половых гормонов, что может сопровождаться патологиями внутренних органов и создавать ситуацию, когда печень превращается в жир из-за неправильного рациона. При этом обмен тестостерона тесно связан с функциональным состоянием печеночной ткани, при нарушении этого процесса возникает гормональный дефицит.

«Ожирение легко проверить самостоятельно — достаточно измерить окружность талии. Для мужчин европейского типажа она не должна превышать 94 см. Все, что выше этого показателя, уже является абдоминальным ожирением, которое, помимо других рисков, ведет к снижению уровня тестостерона», — рассказал Барсуков.

Он также посоветовал мужчинам следить за психоэмоциональным состоянием, поскольку хронический стресс может привести к гормональным качелям.

Врач-психотерапевт, сексолог Андрей Булах до этого рассказал «Газете.Ru», что хронический стресс у мужчин-руководителей проявляется не только в усталости и раздражительности, но и в серьезных нарушениях сексуального здоровья. В группе риска находятся перфекционисты.

Ранее эксперт рассказала о рисках для мужского здоровья из-за игр вроде GTA.

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