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Общество

Врач предупредил о страшных последствиях уколов тестостерона

Врач Дзидзария: из-за уколов тестостерона у мужчин может вырасти женская грудь
Global Look Press

Самостоятельно ставить себе уколы тестостерона без медицинского контроля очень опасно – это грозит серьезными последствиями для здоровья, устранять которые придется на операционном столе. Об этом в беседе с 360.ru предупредил доктор наук, профессор, врач-уролог, андролог, онколог Александр Дзидзария.

Он подчеркнул, что препараты, повышающие уровень тестостерона, ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно – это может сделать только врач, под строгим присмотром которого и проходит лечение. Если же человек начнет сам себе ставить инъекции, это может остановить естественную выработку гормона.

«Яички выключаются на тот период времени, пока вы это используете. И у этого есть побочный эффект, особенно если это без показаний медицинских, строгих», – подчеркнул врач.

По его словам, в том числе у мужчины вследствие таких уколов может вырасти женская грудь, появиться сыпь, отек, а также возникнуть тромбоз.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что у современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30–40 лет назад. Это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса, подчеркнула врач.

Ранее «Русский Халк» развенчал популярный миф об уколах тестостерона.

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