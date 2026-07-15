США готовятся к высадке десанта на Кубе

CBS: в Пентагоне обсудили военную операцию с участием тысяч солдат против Кубы

В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории Кубы, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что американские военные уже несколько недель изучают сценарии возможных действий против Кубы, например, воздушно-десантную операцию.

В случае подобного развития событий может быть задействована 101-я воздушно-десантная дивизия. Это единственное подразделение, которое подготовлено для выполнения таких миссий, говорится в публикации.

По словам источников, обсуждение данного вопроса не свидетельствует о том, что президент США или Пентагон приняли окончательное решение о проведении операции на Кубе.

11 июля госсекретарь США Марко Рубио призвал власти Кубы сменить курс и сделать выбор в пользу реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно.

В июне президент США обозначил смену политического режима на Кубе как одну из своих внешнеполитических целей. Вашингтон намерен реализовать ее сразу после урегулирования ситуации с Ираном. По словам американского лидера, «разобравшись» с иранским направлением, власти США планируют уделить внимание кубинским вопросам.

Ранее на Кубе оценили ход переговоров с США.