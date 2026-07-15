Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

США готовятся к высадке десанта на Кубе

CBS: в Пентагоне обсудили военную операцию с участием тысяч солдат против Кубы
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории Кубы, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что американские военные уже несколько недель изучают сценарии возможных действий против Кубы, например, воздушно-десантную операцию.

В случае подобного развития событий может быть задействована 101-я воздушно-десантная дивизия. Это единственное подразделение, которое подготовлено для выполнения таких миссий, говорится в публикации.

По словам источников, обсуждение данного вопроса не свидетельствует о том, что президент США или Пентагон приняли окончательное решение о проведении операции на Кубе.

11 июля госсекретарь США Марко Рубио призвал власти Кубы сменить курс и сделать выбор в пользу реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно.

В июне президент США обозначил смену политического режима на Кубе как одну из своих внешнеполитических целей. Вашингтон намерен реализовать ее сразу после урегулирования ситуации с Ираном. По словам американского лидера, «разобравшись» с иранским направлением, власти США планируют уделить внимание кубинским вопросам.

Ранее на Кубе оценили ход переговоров с США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!