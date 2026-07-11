Рубио призвал Кубу одуматься, «пока не стало слишком поздно»

Госсекретарь США Марко Рубио призвал власти Кубы сменить курс и сделать выбор в пользу реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Дипломат отметил, что после протестов на Кубе, участники которых требовали лучшего будущего, прошло пять лет, однако задержанные на демонстрациях до сих пор за решеткой. США призвали Кубу освободить всех политических заключенных.

«После десятилетий репрессий и грубого неэффективного управления экономика Кубы находится в свободном падении, а ее народ продолжает страдать от отключений электроэнергии, голода и лишений», — говорится в пресс-релизе.

Рубио подчеркнул, что власти и элита Кубы продолжают отвергать реформы и заключают союзы с врагами США. На этом фоне Вашингтон намерен продолжать всеми средствами противодействовать угрозам нацбезопасности, исходящим из Гаваны, и выступать за проведение политических и экономических реформ в стране.

В июне президент США обозначил смену политического режима на Кубе как одну из своих внешнеполитических целей. Вашингтон намерен реализовать ее сразу после урегулирования ситуации с Ираном. По словам американского лидера, «разобравшись» с иранским направлением, власти США планируют уделить внимание кубинским вопросам.

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