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Армия

Вэнс объяснил, в каком случае операция против Ирана будет полезной

Вэнс: операция против Ирана будет полезной, если Тегеран откажется от ЯО
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Операция против Ирана будет полезной, если удастся добиться от Тегерана долгосрочного отказа от создания ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана.

«Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран обязался бы не только не иметь ядерного оружия сейчас, но и не пытаться восстановить потенциал для его создания», — сказал он.

При таком исходе США будут считать произошедшее «полезным результатом».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. По его словам, этот шаг означает завершение иранской ядерной программы или ее полное прекращение. Именно этого США добивались от Ирана, подчеркнул Вэнс.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

Ранее в США предположили о возможном восстановлении ядерных объектов в Иране.

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