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На Украине задержали сотрудников ТЦК

На Украине задержали двух сотрудников ТЦК за мошенничество
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Днепре задержаны два сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Уточняется, что военкомов подозревают в вымогательстве и мошенничестве. Сейчас продолжаются следственные действия, меру пресечения задержанным еще не избрали.

6 мая издание «Страна.ua» сообщало о задержании сотрудника ТЦК в Днепре при получении взятки за снятие с воинского учета. Военком требовал $1500 от участника боевых действий, несмотря на наличие законных оснований и всех документов. Он искусственно затягивал процедуру и обещал повлиять на решение должностных лиц районного ТЦК.

До этого Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что государственные органы не реагировали на вопиющие случаи «бусификации», поэтому граждане решили защищаться самостоятельно. Он призвал не искать врагов среди своих, отметив, что при выявлении нарушений в действиях сотрудников ТЦК они понесут наказание.

Ранее на Украине «бусифицировали» собаку.

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