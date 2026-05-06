На Украине сотрудника ТЦК задержали при получении взятки в $1500

«Страна.ua»: сотрудника ТЦК задержали за взятку за снятие с воинского учета
Сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) задержан при получении взятки за снятие с воинского учета в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что военком требовал $1500 от участника боевых действий за «содействие» в снятии с учета, несмотря на наличие законных оснований и всех документов.

«Он искусственно затягивал процедуру и создавал препятствия. За деньги он обещал повлиять на решение должностных лиц районного ТЦК, внести изменения в реестр и выдать документ о военном учете», — говорится в публикации.

В апреле сотрудники ТЦК вымогали у мужчины $30 тысяч, затолкав и избив его в микроавтобусе. По информации издания УНИАН, в ситуацию вмешалась СБУ, после чего военных задержали. На месте работало руководство одесского ТЦК для выяснения обстоятельств.

Позже стало известно, что пострадавший мужчина сам обратился в СБУ. Его ранее задерживали сотрудники ТЦК и, несмотря на наличие всех документов о праве на отсрочку, продолжали угрожать. Мужчина сделал вид, что согласен передать им $30 тысяч.

Ранее Украине предрекли госпереворот из-за действий ТЦК.

 
