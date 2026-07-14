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Армия

Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot

Премьер Туск: Варшава не собирается передавать Киеву новые ракеты для Patriot
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже, что Польша пока не рассматривет передачу новых ракет для систем Patriot Украине. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — сказал Туск.

До этого Туск говорил, что первые учения так называемой «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре этого года.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в Париже рухнула табличка «Саммит коалиции желающих» в момент прибытия Зеленского.

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