В США заявили об утечке американских секретов при передаче Украине технологий Patriot

Передача Киеву лицензии на производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot создаст риск утечки американских секретных данных. Об этом РИА Новости рассказала директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По ее мнению, имеется достаточно высокий риск того, что строго засекреченные военные технологии США могут быть скомпрометированы.

Эксперт подчеркнула, что требования к защите таких оборонных технологий чрезвычайно строги, и выразила сомнение в том, что при передаче Украине лицензии на производство зенитных ракет для комплексов Patriot удастся обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных.

8 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе беседы глава Белого дома объявил о намерении передать Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский неоднократно просил у Вашингтона выдать Киеву данный документ и заверял, что его страна обладает всеми техническими возможностями для создания комплексов.

Ранее экс-чиновник Пентагона выразил уверенность, что Украина еще несколько лет не сможет производить Patriot.