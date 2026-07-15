В Иране сообщили о повреждении фабрики минеральной воды при ударе

Фабрика минеральной воды в провинции Илам на западе Ирана атакована тремя снарядами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несколько минут назад фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан, провинции Илам, была атакована тремя снарядами врага», — говорится в сообщении.

Какие повреждения получило предприятие и есть ли пострадавшие, не уточняется.

До этого сообщалось о взрывах в городах Бампур и Чабахар на юго-востоке Ирана.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.