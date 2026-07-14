На нескольких иранских островах прогремели взрывы

На нескольких островах в Иране прогремели взрывы. Об этом пишет агентство Fars.

«Взрывы раздались на иранских островах Киш, Кешм и Абу-Муса», — говорится в материале.

Подробности не приводится.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предупредил корабли, направляющиеся в Иран.