В Одессе произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздалось два сильных взрыва

В украинской Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».

На фоне звучавших сигналов воздушной тревоги в городе раздалось не менее двух сильных взрывов, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма.

14 июля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, поразив новые цели в Одессе.

До этого российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии. Атаке подверглись объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным министерства обороны России, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.