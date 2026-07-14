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Армия

В Одессе произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздалось два сильных взрыва
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В украинской Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».

На фоне звучавших сигналов воздушной тревоги в городе раздалось не менее двух сильных взрывов, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма.

14 июля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, поразив новые цели в Одессе.

До этого российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии. Атаке подверглись объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным министерства обороны России, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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