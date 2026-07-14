Российские военные ударили еще по нескольким сухогрузам ВСУ в порту Одессы

МО РФ: продолжены удары по портам Украины, поражены еще три сухогруза

Российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив новые цели в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — рассказали в МО.

Также, согласно данным ведомства, в украинском порту «Южный» ВС РФ поразили высокоточным оружием объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров горюче-смазочных материалов.

Накануне сообщалось, что российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии.

До этого российское оборонное ведомство сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным МО, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.