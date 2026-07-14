Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

Российские военные ударили еще по нескольким сухогрузам ВСУ в порту Одессы

МО РФ: продолжены удары по портам Украины, поражены еще три сухогруза
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив новые цели в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — рассказали в МО.

Также, согласно данным ведомства, в украинском порту «Южный» ВС РФ поразили высокоточным оружием объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров горюче-смазочных материалов.

Накануне сообщалось, что российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии.

До этого российское оборонное ведомство сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным МО, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!