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Армия

Число украинских дронов, уничтоженных на подлете к Москве, выросло до 36

Собянин: число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло 36
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, уничтоженных силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ на подлете к Москве, достигло 36. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил градоначальник Сергей Собянин.

«Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО», — написал он.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

Примерно час назад мэр сообщал о четырех ликвидированных БПЛА Вооруженных сил Украины.

Утром вторника в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Курской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Калужской, Саратовской и Тульской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкирией, Азовским и Черным морями.

Этой ночью в результате масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Ранее российские силы ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.

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