Над Россией за ночь уничтожили почти 300 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над 13 регионами и двумя морями России сбили 288 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака отражалась в период с 20:00 мск 13 июля до 08:00 мск 14 июля.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью в результате масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Ранее российские силы ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.