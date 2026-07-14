Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Над Россией за ночь уничтожили почти 300 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над 13 регионами и двумя морями России сбили 288 БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака отражалась в период с 20:00 мск 13 июля до 08:00 мск 14 июля.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью в результате масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Ранее российские силы ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!