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Армия

На подлете к Москве уничтожили еще четыре дрона ВСУ

Собянин: уничтожено еще четыре БПЛА ВСУ на подлете к Москве
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожено еще четыре дрона Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

«Сбиты четыре беспилотника, летевшие на Москву», — написал он.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Менее получаса назад Собянин сообщил, что российские ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата противника. После чего общее число уничтоженных за сутки дронов выросло до 25.

Утром 14 июля в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Курской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Калужской, Саратовской и Тульской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкирией, Азовским и Черным морями.

Ранее ФСБ опубликовала видео склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.

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